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Москва 24

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Общество

21 января, 12:57

Самая высокая за 140 лет температура ожидается в Москве в январе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в январе ожидается самая высокая за 140 лет температура. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Отмечается, что среднесуточная температура в столице в этом месяце окажется рекордной. Пока же рекордсменом по теплу является 2007 год. Тогда средние месячные показатели составляли минус 1,6 градуса, что превышало норму на 7,6 градуса.

"Расчеты показывают, что до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура превысит значения 2007 года", – говорится в сообщении.

Также синоптики отмечают, что этой зимой температурный фон удерживается на плюсовых отметках и превышает норму на рекордные 9 градусов.

Ранее специалисты объяснили аномально теплую погоду, установившуюся в этом году. По словам и. о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на азиатской территории России стало экстремально тепло из-за того, что этой зимой на погоду в стране оказывает действие ветер с Атлантики.

Погодные рекорды в текущем сезоне фиксируются регулярно. Например, 16 и 17 января был побит температурный максимум 1925 года. В эти дни воздух прогрелся до 4,5 градуса со знаком плюс. Кроме того, за декабрь было зафиксировано сразу три рекордных значения с разницей в несколько дней.

В столице побит температурный рекорд века

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