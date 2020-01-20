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Общество

20 января, 11:24

Температурный рекорд 19 века может быть побит в Москве 21 января

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском метеобюро рассказали, что аномально теплая зима в столице может побить очередной температурный рекорд, сообщает "Интерфакс".

"Во вторник, 21 января, в городе может быть побит рекорд 1898 года. Тогда в Москве было зафиксировано 3,8 градуса", – рассказал представитель метеобюро.

Синоптики заявляют, что зима в Москве на данный момент пока на 8 градусов выше климатической нормы. Так, прогнозируют, что максимальная температура в столице 20 января может повыситься до 3 градусов тепла, 21 января – до 4–5 градусов.

Ранее стало известно, что 16 и 17 января температура воздуха в городе обновила температурные максимумы 1925 года – потеплело до 4,5 градуса. А в декабре 2019 года теплая погода в Москве установила сразу три температурных рекорда: 18 декабря (5,6 градуса), 19 декабря (6,6 градуса) и 23 декабря (6,2 градуса).

Кроме того, синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о том, что до 27 января климатическая норма температуры воздуха будет превышена на 12 градусов.

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