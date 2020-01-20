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Общество

20 января, 07:07

Плюсовая температура без осадков ожидает москвичей в понедельник

общество город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в понедельник, 20 января, ожидается облачная погода и преимущественно без осадков. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит от ноля до плюс 2 градусов", – говорится в сообщении.

В Московской области синоптики прогнозируют температурный фон на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Также сообщается, что в понедельник будет дуть западный ветер, его порывы составят от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в столице установится апрельская погода. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на 11–12 градусов превысит климатическую норму.

Однако в начале рабочей недели прогнозировалась метель. В ночь со среды на четверг ожидается значительное похолодание до минус 6 градусов.

Весенняя погода установится в Москве на будущей неделе

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