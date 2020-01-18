Россиян предупредили о резком похолодании в центре страны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в России значительно снизится в конце предстоящей недели. Наиболее сильные изменения ожидаются в центральных и северо-западных регионах страны. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, начиная с четверга в течение суток температура опустится до минус одного – минус шести градусов. Еще холоднее станет в период с 24 по 26 января, наиболее сильный мороз ожидается в ночь.

При этом начало недели будет не по-зимнему теплым. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, а температура воздуха будет держаться на уровне минус 1 – плюс 4 градусов. 21 января, в частности, к указанным погодным условиям добавится сильный ветер.

Ранее и. о. Руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что средняя температура воздуха в феврале по стране будет ниже, чем в январе. По утверждению специалиста, наиболее значительное похолодание ожидает азиатскую часть РФ.

