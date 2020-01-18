Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера субботы, 18 января. Предупреждение будет действовать в связи с туманом.

Температура воздуха днем в регионе составит от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус четырех градусов.

Будет дуть западный ветер скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник, 20 января, будет около нуля градусов, а в среду ожидается снег.

И. о. руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд также заявил, что февраль в России будет холоднее января. С начала января температура в Москве на 8,9 градуса превышает норму.