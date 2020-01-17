Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в ночь на воскресенье, когда пройдут традиционные крещенские купания, в Москве будет держаться на уровне нуля градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на и. о. руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Самая последняя информация – в полночь будет около нуля, потом постепенное понижение температуры до минус одного – минус двух градусов в Москве, по Московской области – до минус 4-х градусов", – предупредил специалист.

Кроме того, Вильфанд отметил, что в указанный временной период ожидается высокое давление. Осадков при этом не предполагается. Специалисты оценивают общий температурный фон на 7-8 градусов ниже нормы.

В начале недели погода существенно не изменится. В понедельник, 20 января, температура воздуха сохранится около нуля, в среду ожидается снег. Похолодание придется на четверг и пятницу – ночью температура опустится до минус 5 и минус восьми соответственно.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что февраль в России будет холоднее января. По словам метеоролога, это утверждение актуально для всей территории страны, однако наибольший мороз можно будет наблюдать в азиатской ее части.

