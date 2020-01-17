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Общество

17:46

Жителей столичного региона предупредили о сильном тумане

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на субботу, 18 января, из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения – с 03:00 до 21:00.

В пятницу, 18 января, был побит рекорд тепла. К часу дня воздух прогрелся до +4,3 градуса. По прогнозам синоптиков, в городе сохранится аномально теплая погода.

С 19 января в столице начнется постепенное понижение температуры, погода будет морозной, со снегом.

Синоптик рассказал о причинах дефицита солнечного света в столице


Однако в начале новой рабочей недели воздух днем может прогреться до 4 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов.

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