Аномальное тепло в Москве задержится еще на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В начале следующей недели в Москве сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что в начале новой рабочей недели температура воздуха днем может прогреться до +2...+4 градусов, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке в -5...0 градусов.

На предстоящих выходных в городе осадков не ожидается, отмечают метеорологи. В субботу столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов, в области – от -2 до +3 градусов. В воскресенье погода существенно не поменяется.

"Норма средней температуры первой половины календарной зимы в Москве – минус 6,8 градуса. Фактически средняя температура с 1 декабря по 15 января составляет плюс 0,6 градуса", – говорится в сообщении.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что текущая зима в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В четверг, 16 января, температура воздуха в столице достигла рекордных значений. Утром воздух прогрелся до +3,1 градуса. Такие погодные показатели повторили рекорд 1925 года.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. Это связано с тем, что в стране площадь суши гораздо больше площади воды. Кроме того, климатологи считают, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.

