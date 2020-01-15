Синоптики второй месяц отмечают дефицит осадков в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нынешней зимой в столице наблюдается дефицит осадков, а из-за этого не образовывается снежный покров, говорится на портале "Метеоновости".

Как отмечается, в декабре в городе выпало 22–33 миллиметров осадков, а это равно половине месячной нормы.

"Причем большая часть этих осадков была в виде дождя. Поэтому снежный покров в городе не сформировался. В январе дефицит осадков сохраняется. На 15 января в Москве выпало 17–22 миллиметров или менее половины месячной нормы", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что снежный покров в Москве гораздо ниже многолетних значений.

Большую часть России, в том числе Москву, в ближайшие пять дней ожидает отклонение от климатической нормы на 12 градусов, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода будет очень теплой на всей территории страны. Синоптик подчеркнул, что это бывает нечасто, поскольку для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная.

Вильфанд также заявил, что 16 января в Москве могут установить новый температурный рекорд. Специалист заявил, что воздух может прогреться до плюс 5 градусов. Предыдущий рекорд – 3,1 градуса – установили в январе 1925 года.

Погодные аномалии, как считают синоптики, продолжатся и весной. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что температура воздуха снова будет превышать климатическую норму.

