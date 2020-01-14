Синоптики предупредили о новых температурных рекордах в России

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В ближайший четверг, 16 января столбики термометров в центральной части России могут подняться до плюс пяти градусов, сообщили "Известиям" метеорологи.

По словам синоптиков, минусовые температуры еще придут, однако наверстать упущенное уже не удастся. Предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода вернется к своим обычным показателям к маю-июню: в мае будет 18 градусов, в июне – 21-22 градуса.

При этом специалисты не спешат связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так период наблюдения для таких выводов еще слишком мал.

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что "зимы будут теплеть". Однако "это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы".

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков ранее заявил, что морозы в течение недели около минус 12 градусов могут прийти в Москву в феврале.