Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:25

Синоптики предупредили о новых температурных рекордах в России

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайший четверг, 16 января столбики термометров в центральной части России могут подняться до плюс пяти градусов, сообщили "Известиям" метеорологи.

По словам синоптиков, минусовые температуры еще придут, однако наверстать упущенное уже не удастся. Предварительные прогнозы обещают более теплые, чем обычно, март и апрель.

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода вернется к своим обычным показателям к маю-июню: в мае будет 18 градусов, в июне – 21-22 градуса.

При этом специалисты не спешат связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так период наблюдения для таких выводов еще слишком мал.

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что "зимы будут теплеть". Однако "это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы".

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков ранее заявил, что морозы в течение недели около минус 12 градусов могут прийти в Москву в феврале.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика