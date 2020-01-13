Синоптик в преддверии Крещения предупредил об опасности выхода на лед

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики призвали москвичей купаться в крещенскую ночь только в специально оборудованных местах, сообщает Агентство "Москва".

По словам замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, выходить на лед в столичном регионе опасно из-за теплой погоды.

"Я бы не сказал, что погода сейчас зимняя, она больше напоминает конец ноября или начало декабря. Из-за циклонов, которые идут с севера, температура на 8–10 градусов выше нормы, очень теплый воздух", – сказал он.

Цыганков подчеркнул, что если лед и есть в регионе, то он слабый.

"Выходить людям на лед очень опасно, поэтому местные власти, МЧС оборудуют безопасные места, делают настилы, поплавки, чтобы люди на лед не выходили", – заметил он.

Он также рассказал, что к выходным в столице вырастет атмосферное давление до 765 миллиметров ртутного столба, а морозов в крещенскую ночь не ожидается.

Синоптик также рассказал, что морозы могут прийти в Москву в феврале. По его словам, согласно долгосрочным прогнозам, в феврале будет температура на полградуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что крещенских морозов в ночь на 19 января в Москве не будет. Специалисты центра погоды "Фобос" пообещали температуру около нуля градусов. Осадков также не будет.

На предстоящей неделе в столице сохранится европейская зима. Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 15 января, в Москве ожидается температура выше нуля.

Существенных осадков в столичном регионе также не прогнозируется. Вероятны небольшие осадки в виде дождя и снега, однако устойчивого снежного покрова не будет.

