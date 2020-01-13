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Общество

10:31

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Синоптики рассказала о погоде на предстоящей неделе

Погода в Москве примерит "европейский" стиль
общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На предстоящей неделе в столице сохранится европейская зима. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные центра погода "Фобос".

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 15 января, в Москве ожидается температура выше нуля. "На картах погоды пока не видно похолодания. Продолжится мягкая, как мы говорим, европейская зима", – отмечается в сообщении.

Существенных осадков в столичном регионе также не прогнозируется. Вероятны небольшие осадки в виде дождя и снега, однако устойчивого снежного покрова не будет.

В крещенскую ночь прогнозируется небольшой минус и нулевая температура. "Температура может отличаться, от минус 1 до плюс 1 мы ожидаем", – указали синоптики.

Накануне в ГИБДД призвали москвичей к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра. В ведомстве рекомендовали быть внимательными на дорогах. В понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. По словам сотрудника отдела динамической метеорологии и климатологии Андрея Киселева, на изменение погоды в РФ влияют несколько факторов, помимо глобального потепления.

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