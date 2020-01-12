Москвичей призвали к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что в московском регионе ожидается гололедица и сильный ветер. Непогода сохранится до утра понедельника.
"Призываем водителей увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортом и снижать скорость при поворотах. Рекомендуем утром выезжать на работу пораньше, а ехать помедленнее", – отметили в пресс-службе.
Пешеходам рекомендовали избегать спешки и быть внимательнее. Помимо этого их призвали снимать капюшоны вблизи проезжей части. Также в ведомстве напомнили о важности уведомления детей о мерах безопасности.
Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье и понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.
Накануне в Москве прошел первый в сезоне снегопад. Сообщалось об установлении в некоторых районах снежного покрова в 10 сантиметров.
Однако текущий сезон не радует зимними температурами. Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды этой зимой. Он рассказал, что этому способствует глобальное потепление.
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника