Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12 января, 22:52

Москвичей призвали к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра

общество город погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в московском регионе ожидается гололедица и сильный ветер. Непогода сохранится до утра понедельника.

"Призываем водителей увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортом и снижать скорость при поворотах. Рекомендуем утром выезжать на работу пораньше, а ехать помедленнее", – отметили в пресс-службе.

Пешеходам рекомендовали избегать спешки и быть внимательнее. Помимо этого их призвали снимать капюшоны вблизи проезжей части. Также в ведомстве напомнили о важности уведомления детей о мерах безопасности.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье и понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.

Накануне в Москве прошел первый в сезоне снегопад. Сообщалось об установлении в некоторых районах снежного покрова в 10 сантиметров.

Однако текущий сезон не радует зимними температурами. Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды этой зимой. Он рассказал, что этому способствует глобальное потепление.

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице до утра понедельника

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика