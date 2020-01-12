Москвичей призвали к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в московском регионе ожидается гололедица и сильный ветер. Непогода сохранится до утра понедельника.

"Призываем водителей увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортом и снижать скорость при поворотах. Рекомендуем утром выезжать на работу пораньше, а ехать помедленнее", – отметили в пресс-службе.

Пешеходам рекомендовали избегать спешки и быть внимательнее. Помимо этого их призвали снимать капюшоны вблизи проезжей части. Также в ведомстве напомнили о важности уведомления детей о мерах безопасности.

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье и понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.

Накануне в Москве прошел первый в сезоне снегопад. Сообщалось об установлении в некоторых районах снежного покрова в 10 сантиметров.

Однако текущий сезон не радует зимними температурами. Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды этой зимой. Он рассказал, что этому способствует глобальное потепление.