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Общество

10:13

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы, сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, метеостанция ВДНХ зафиксировала под утро шесть градусов мороза, а по области столбики термометров опустились до минус 12,2 градуса.

"Однако даже такие температурные показатели вдвое ниже, чем положено по климатической норме января", – говорится в сообщении.

Однако специалисты считают, что для необычайно теплой зимы, которая наблюдается в этом сезоне, это выдающийся результат. Синоптики отметили, что отклонение от нормы в целом за зиму составляет плюс 7,2 градуса.

"Напомним, что лишь однажды в декабре было холоднее минус 5, в январе самая низкая температура была зафиксирована метеорологами под утро 1 января (минус 3 градуса. – Прим. ред). Похолодание будет непродолжительным и в ближайшую неделю в Центральную Россию вернется оттепель", – резюмировали в "Фобосе".

Ранее из-за гололедицы в столице был введен желтый уровень погодной опасности. Его действие актуально до 14 января.

В ЦОДД призвали водителей к внимательности на дорогах, в частности, порекомендовали снижать скорость и соблюдать дистанцию во время движения.

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