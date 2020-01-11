Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе до 14 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности до вторника, 14 января, из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Период предупреждения из-за гололедицы будет действовать в столице до 23:00 12 января, в области – до 11:00 13 января.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать до 13:00 14 января.

В субботу, 11 января, МЧС распространило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы. В частности, спасатели предупреждают о возможности налипания мокрого снега и образовании на дорогах гололеда.

Синоптики прогнозируют, что в ближайший час в столице пройдет мокрый снег. Такая погода сохранится до 17:00 11 января. В связи с этим в ведомстве рекомендовали жителям быть внимательнее на улицах города.

В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".

