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Москва 24

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Общество

06:53

Стал известен прогноз погоды на субботу в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стал известен прогноз погоды на субботу, 11 января, в Москве. Синоптики обещают жителям города облачную погоду и небольшие осадки в виде снега. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Отмечается, что днем столичный регион окажется под влиянием передней части атлантического циклона.

"При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -3..+2", – подчеркнули синоптики.

Уточняется, что будет дуть юго-восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 85%.

Специалисты напоминают, что в Москве и области "сохраняются неблагоприятные погодные условия". В этой ситуации у многих метеозависимых людей ухудшится общее состояние организма. В частности, могут проявиться хронические болезни опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы.

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение продлили до утра 12 января. Жителей Москвы призывают к внимательности.

В частности, в ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".

Ранее синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. Сообщалось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается

Сильных морозов в Москве не будет даже на Крещение

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