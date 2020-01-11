В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения попросил водителей быть осторожнее из-за наступающей непогоды в регионе. Об этом пресс-служба ЦОДД пишет в своем официальном Twitter-аккаунте.

Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".

"Синоптики обещают 11-13 января снег, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте аккуратнее на дорогах и не стойте под деревьями и рекламными щитами", – предупредили в ЦОДД.

Известно, что в столичном регионе был продлен "желтый" уровень погодной опасности. Новое предупреждение действует до утра 12 января.

Ранее синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. Сообщалось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается

Кроме того, специалисты спрогнозировали погоду в Москве на старый Новый год. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.