В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Центр организации дорожного движения попросил водителей быть осторожнее из-за наступающей непогоды в регионе. Об этом пресс-служба ЦОДД пишет в своем официальном Twitter-аккаунте.
Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".
"Синоптики обещают 11-13 января снег, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте аккуратнее на дорогах и не стойте под деревьями и рекламными щитами", – предупредили в ЦОДД.
Известно, что в столичном регионе был продлен "желтый" уровень погодной опасности. Новое предупреждение действует до утра 12 января.
Ранее синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона. Сообщалось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается
Кроме того, специалисты спрогнозировали погоду в Москве на старый Новый год. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сильных морозов в Москве не будет даже на Крещение