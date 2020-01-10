Синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в Москве на старый Новый год будет бесснежной и теплой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог рассказал, что воздух в Москве 14 января, в день старого Нового года, прогреется днем максимум до +3 градусов. Ночью температура воздуха будет колеблеться от -4 до +1 градуса. В целом погода в этот день будет облачной и преимущественно без осадков.

До этого синоптики дали прогноз о погоде на Крещение. Сообщалось, что и в этот день установятся мягкие температуры. Ожидается слабый минус от 0 до -5 градусов и практически без осадков.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается датский циклон, который принесет с собой снегопад. После полуночи 11 января небольшой снег ожидается на территории ТиНАО, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1–2 сантиметра снега.

В пятницу в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Действие предупреждения сохранится до утра субботы. Кроме того, до 12 января актуально предупреждение, сделанное в связи с гололедицей и выпадением снега.

Как заявлял Вильфанд, в столичном регионе аномально теплая погода сохранится как минимум до середины января. Это объясняется тем, что на территории Москвы будет главенствовать атлантический циклон.

