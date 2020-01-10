Датский циклон принесет снегопад в Москву

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Москву надвигается датский циклон, который принесет с собой снегопад. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что циклон сформировался в пятницу над Северным морем у побережья Дании. Он будет быстро смещаться на восток, и уже в субботу под его действие попадет Московский регион.

"После полуночи 11 января небольшой снег начнется на территории ТиНАО, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1–2 сантиметра снега", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что в субботу циклон сохранится, в связи с этим в столице выпадет еще порядка 2 сантиметров снега. В ТиНАО ожидается до 4 сантиметров снежных осадков.

"Температура воздуха в течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная, что не позволит снегу таять. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5–7 сантиметров", – заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Действие предупреждения сохранится до утра субботы. Кроме того, до 12 января актуально предупреждение, сделанное в связи с гололедицей и выпадением снега.

Как заявлял исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанда, в столичном регионе аномально теплая погода сохранится как минимум до середины января. Это объясняется тем, что на территории Москвы будет главенствовать атлантический циклон.

Также синоптики дали прогноз о погоде на Крещение. Сообщалось, что и в этот день установятся мягкие температуры. Ожидается слабый минус от 0 до минус 5 и практически без осадков.