Предупреждение об опасной погоде продлили до 12 января

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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 4:00 12 января, сообщает Гидрометцентр России.

Жителей столичного региона призывают к осторожности из-за гололедицы. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные ожидаются околонулевые температуры, будет идти снег.

В столичной Госавтоинспекции призвали автомобилистов к внимательности из-за непогоды. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, до середины января в столичном регионе будет тепло из-за атлантического циклона. Ночью температура воздуха может быть слегка отрицательной, а днем – слегка положительной.

Исключением станет ночь на 12 января, когда столбики термометров покажут минус 6 градусов, однако днем температура воздуха снова вернется к нулю. По предварительным расчетам, похолодания не ожидается до 16 января включительно.

Ранее специалисты дали прогноз погоды на Крещение в столичном регионе. Уточнялось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается.

