Синоптик рассказал, почему погода кажется теплее, когда идет снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптик объяснил, почему погода ощущается по-другому в снегопад. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Часто погода кажется теплее, когда на улице идет снег. При одинаковых во время снегопада она воспринимается как более комфортная. Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему так происходит.
Он отметил, что в случае антициклона снег не выпадает, потому что циркуляция воздуха не способствует образованию облаков. В связи с этим происходит выхолаживание подстилающей поверхности и охлаждается приземный слой воздуха.
"Летом же солнце очень интенсивно прогревает подстилающую поверхность, и за счет турбулентности передается тепло в приземный слой воздуха. Поэтому становится теплее, а при выпадении осадков холодает. Летом тепло исходит именно от солнечной энергии, а зимой наоборот", – пояснил Вильфанд.
Кроме того, синоптик добавил, что человеческие ощущения зависят еще и от так называемой эффективной температуры. Этот показатель объединяет в себе физиологические факторы человека, физические особенности одежды и воздушного слоя и метеорологические особенности окружающей среды.
"Физиологические ощущения человека зависят не только от температуры воздуха, но и от влажности и ветра. Поэтому иногда при температуре, например, 0 или минус 1 градус при повышенной влажности и сильном ветре у нас возникает ощущение, будто на улице минус 13 градусов", – резюмировал Вильфанд.
Ранее синоптики сделали прогноз об аномально теплой зиме до середины января. В ближайшее время в столичном регионе не ожидается по-настоящему зимних морозов.
В Москве выпал снег
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