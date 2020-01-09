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10:14

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Метеоролог рассказал о погоде в столице в выходные дни

Зима и холода? Какая погода ждет москвичей в выходные
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Слякоть и небольшой снег ожидают жителей столицы в ближайшие дни. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам эксперта, самый "значимый" снег выпал минувшей ночью.

"Температура воздуха в ближайшие сутки – около 0 градусов, а в субботу и воскресенье по региону она будет слабо отрицательной – от 0 до -5 градусов. Дневная температура сохранится, как и сегодня, на отметке около 0. Температура воздуха идет пока что существенно выше климатической нормы на 8-9 градусов", – поясняет метеоролог.

Атмосферное давление будет меняться в течение всей ближайшей недели, но не существенно. Сейчас оно порядка 745 миллиметров ртутного столба, в последующие дни оно чуть-чуть подрастет – до 747 миллиметров. Резких колебаний на этой неделе не ожидается.
Татьяна Позднякова
главный специалист Метеобюро Москвы

Эксперт отмечает, что метеозависимым переживать не стоит. "Давление пониженное, но, мне кажется, за начало зимы организм смог адаптироваться к этому", – считает собеседник Москвы 24.

По мнению метеоролога, таким температурным перепадам удивляться не стоит. "У нас такая русская зима, которая в одни годы бывает довольно мягкой, в другие – довольно морозной. То, что первая половина зимы в столичном регионе выдалась относительно теплой, это не исключение. Такие зимы уже были", – подчеркивает эксперт.

Позднякова добавляет, что понижение температуры ожидается в последней декаде января.

Ранее сообщалось, что "крымская" зима в Москве сменится "европейской".

"Мы будем постепенно переходить от "крымской" зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона, когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к "еврозиме", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик спрогнозировал на предстоящей неделе мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. По его словам, к началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.

Метеоролог также подчеркнул, что в дневное время температура воздуха в городе будет около 0 градусов, а в ночные часы она будет опускаться и уже к воскресенью может упасть до -7 градусов.

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Соболева Илона

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