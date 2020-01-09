Метеоролог рассказал о погоде в столице в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Слякоть и небольшой снег ожидают жителей столицы в ближайшие дни. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам эксперта, самый "значимый" снег выпал минувшей ночью.
"Температура воздуха в ближайшие сутки – около 0 градусов, а в субботу и воскресенье по региону она будет слабо отрицательной – от 0 до -5 градусов. Дневная температура сохранится, как и сегодня, на отметке около 0. Температура воздуха идет пока что существенно выше климатической нормы на 8-9 градусов", – поясняет метеоролог.
Эксперт отмечает, что метеозависимым переживать не стоит. "Давление пониженное, но, мне кажется, за начало зимы организм смог адаптироваться к этому", – считает собеседник Москвы 24.
По мнению метеоролога, таким температурным перепадам удивляться не стоит. "У нас такая русская зима, которая в одни годы бывает довольно мягкой, в другие – довольно морозной. То, что первая половина зимы в столичном регионе выдалась относительно теплой, это не исключение. Такие зимы уже были", – подчеркивает эксперт.
Позднякова добавляет, что понижение температуры ожидается в последней декаде января.
Ранее сообщалось, что "крымская" зима в Москве сменится "европейской".
"Мы будем постепенно переходить от "крымской" зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона, когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к "еврозиме", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик спрогнозировал на предстоящей неделе мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. По его словам, к началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.
Метеоролог также подчеркнул, что в дневное время температура воздуха в городе будет около 0 градусов, а в ночные часы она будет опускаться и уже к воскресенью может упасть до -7 градусов.
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