Москвичей предупредили о начале "европейской" зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Крымская" зима в Москве сменится "европейской". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Мы будем постепенно переходить от "крымской" зимы, то, что мы наблюдали в первой части зимнего сезона, когда были мощные рекордные оттепели, которые сводили на нет снег, к "еврозиме", – сообщил Тишковец.

Синоптик спрогнозировал на предстоящей неделе мягкий температурный климат, благодаря которому в городе сформируется устойчивый снежный покров. По его словам, к началу следующей недели снежный покров может составить 7–12 сантиметров.

Метеоролог также подчеркнул, что в дневное время температура воздуха в городе будет около 0 градусов, а в ночные часы она будет опускаться и уже к воскресенью может упасть до -7 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать до 23:00 9 января. Водителей и пешеходов просили быть максимально внимательными.

В целом синоптики отмечали, что в первый рабочий день москвичей и гостей столицы ждет облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега. Днем в городе температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла.

