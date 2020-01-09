Стала известна погода на 9 января в Москве

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Облачную погоду с небольшим количеством осадков прогнозируют синоптики в столичном регионе в четверг, 9 января. Об этом передают специалисты сайта "Метеоновости".

Отмечается, что ожидаемые осадки выпадут "преимущественно в виде снега".

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западного направления 5-10 метров в секунду", – сообщается на портале.

Специалисты уточняют, что атмосферное давление днем покажет значение в 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит порядка 80%.

Дополняется, что температура воздуха в регионе превысит среднестатистические показатели на 8 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера четверга, 9 января.

В связи с непогодой в ГИБДД попросили столичных водителей и пешеходов быть внимательнее. Помимо гололедицы ожидаются порывистый ветер и осадки в виде снега.