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Москва 24

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Общество

05:44

Столичных водителей и пешеходов быть внимательнее из-за непогоды

общество погода транспорт авто город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичная Госавтоинспекция призвала всех участников дорожного движения к внимательности из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Водителям стоит быть внимательнее и передвигаться более безопасно и осторожно. По информации синоптиков Гидрометцентра, в столичном регионе объявлен "желтый" уровень опасности. На дорогах ожидается сильная гололедица, порывистый ветер и обильное выпадение осадков в виде снега", – предупредили в ведомстве.

Кроме того, в ГИБДД попросили пешеходов соблюдать осторожность в условиях ухудшившейся погоды.

"При пересечении дороги необходимо руководствоваться наличием пешеходных переходов, снимать наушники и капюшоны, а также не допускать перебегание проезжей части. Напомните о мерах безопасности детям", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера четверга, 9 января.

Ранее водителей призвали к внимательности в ЦОДД. Автомобилистам рекомендовали держать дистанцию, а также по возможности пользоваться общественным транспортом.

В Москве ожидаются мокрый снег и гололед

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