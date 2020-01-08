Столичных водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В центре организации дорожного движения призвали столичных автомобилистов быть внимательными из-за снега с дождем и гололедицы.
"Метеорологи прогнозируют снег с дождем и гололедицу сегодня и до 11:00 9 января. Мокрый снег налипнет на провода и деревья – учитывайте это, когда будете парковаться", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Автомобилистам рекомендовали держать дистанцию. По возможности лучше воспользоваться общественным транспортом.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до вечера четверга, 9 января.
Такой же уровень опасности будет действовать в столичном регионе с 21:00 8 января до 21:00 9 января из-за налипания мокрого снега и гололеда, а также из-за порывистого ветра в Москве с 21:00 8 января до 9:00 10 января.
Ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет. Столбики термометров опустились до минус 2,2 градуса.
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