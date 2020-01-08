Столичных водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре организации дорожного движения призвали столичных автомобилистов быть внимательными из-за снега с дождем и гололедицы.

"Метеорологи прогнозируют снег с дождем и гололедицу сегодня и до 11:00 9 января. Мокрый снег налипнет на провода и деревья – учитывайте это, когда будете парковаться", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Автомобилистам рекомендовали держать дистанцию. По возможности лучше воспользоваться общественным транспортом.

Метеорологи прогнозируют снег с дождём и гололедицу сегодня и до 11 часов 9 января. Мокрый снег налипнет на провода и деревья - учитывайте это, когда будете парковаться. На дороге будьте внимательны и держите дистанцию. А утром не забывайте про ОТ: возможно, на нём будет быстрее. pic.twitter.com/4p0Dsp1aPE — ЦОДД (@gucodd) 8 января 2020 г.



Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы до вечера четверга, 9 января.

Такой же уровень опасности будет действовать в столичном регионе с 21:00 8 января до 21:00 9 января из-за налипания мокрого снега и гололеда, а также из-за порывистого ветра в Москве с 21:00 8 января до 9:00 10 января.

Ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет. Столбики термометров опустились до минус 2,2 градуса.