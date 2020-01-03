Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:10

Похолодание придет в Москву на следующей неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января. Столбики термометров в столице опустятся до 6 градусов, рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальные значения уже вполне зимние: легкий морозец, минус 4 – минус 6, и днем тоже отрицательные температуры – минус 2 – минус 4", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, до этого момента погода будет преимущественно теплой. Днем в субботу прогнозируется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – от нуля до двух градусов тепла.

На Рождество в Москве прогнозируется небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура опустится от минус 6 до минус 9 градусов, днем – до 6 градусов мороза. Неустойчивая погода может стать причиной недомоганий у метеочувтсвительных москвичей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика