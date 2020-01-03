Похолодание придет в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января. Столбики термометров в столице опустятся до 6 градусов, рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальные значения уже вполне зимние: легкий морозец, минус 4 – минус 6, и днем тоже отрицательные температуры – минус 2 – минус 4", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, до этого момента погода будет преимущественно теплой. Днем в субботу прогнозируется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – от нуля до двух градусов тепла.

На Рождество в Москве прогнозируется небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура опустится от минус 6 до минус 9 градусов, днем – до 6 градусов мороза. Неустойчивая погода может стать причиной недомоганий у метеочувтсвительных москвичей.