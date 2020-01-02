Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02 января, 20:38

Синоптики предупредили москвичей о гололедице до 4 января

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица в Москве и Подмосковье сохранится до 4 января. Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности.

В столице период предупреждения действует с 21:00 2 января до 21:00 4 января. В области оно актуально до 13:00 4 января. Повышенный уровень опасности продлили до 21:00 3 января также из-за порывистого ветра.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что на Рождество ожидается небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза ночью и до 6 днем. Будет облачно с прояснениями. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве из-за ветра

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика