Синоптики предупредили москвичей о гололедице до 4 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица в Москве и Подмосковье сохранится до 4 января. Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности.

В столице период предупреждения действует с 21:00 2 января до 21:00 4 января. В области оно актуально до 13:00 4 января. Повышенный уровень опасности продлили до 21:00 3 января также из-за порывистого ветра.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что на Рождество ожидается небольшой снег. Высота снежного покрова составит около 5–7 сантиметров.

Столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза ночью и до 6 днем. Будет облачно с прояснениями. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.