Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление придет в Москву в четверг, 2 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холодная погода, пришедшая в столицу, продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

"Заметное повышение. Значения будут доходить до нулевой отметки. Мы прогнозируем, что максимум в четверг будет -2... +3 градуса", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода сохранится как минимум до субботы – по ночам будет от -4 до 0 градусов, а днем – от 0 до +4 градусов. Давление будет ниже нормы, облачно, заметных осадков не прогнозируется.

Роман Вильфанд ранее рассказал, что самая холодная декабрьская ночь ожидается в Москве и области с воскресенья на понедельник. Столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов.

Кроме того, до утра вторника, 31 декабря в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13–18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 08:00 понедельника, 30 декабря до 6:00 следующего дня.

В свою очередь в МЧС предупредили жителей столичного региона о снеге, метели и гололедице. Там рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Водителям также советовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Утром 1 января температура станет отрицательной – порядка -1... -3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

