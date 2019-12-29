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Общество

14:26

Гидрометцентр рассказал о самой холодной декабрьской ночи

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самая холодная декабрьская ночь ожидается в Москве и области в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров в городе опустятся до -4...-6 градусов, в области – до -9 градусов.

Вильфанд также не исключил, что в некоторых местах в Московской области будут и двузначные показатели температуры со знаком минус. Метеоролог добавил, что на севере Центрального федерального округа (ЦФО) температуры ночью могут опуститься до 15–16 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказывали, что утром 1 января температура станет отрицательной, порядка минус 1–3 градусов. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до минус 4–5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до минус 6–8 градусов.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что мокрый снег, который прогнозируют 30 декабря, к новогодней ночи может сохраниться только на газонах. Устойчивого снежного покрова не будет.

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