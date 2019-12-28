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Москва 24

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Общество

16:11

Устойчивого снежного покрова в новогоднюю ночь не будет – синоптик

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег, который прогнозируют на 30 декабря, может к новогодней ночи сохраниться только на газонах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

"Мы ожидаем влияние теплого циклона 30 и 31 декабря, температура будет близкой к нулю днем. В понедельник возможен мокрый снег. Небольшой снежок на газонах на Новый год еще можно будет наблюдать, конечно, но на лыжах и санках не покатаешься", – заявил специалист.

При этом в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается похолодание, которое перерастет в неустойчивое потепление. В целом, температура будет выше нормы.

Ранее водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за гололедицы. В частности, автомобилистам посоветовали держать дистанцию от других машин и не совершать резких маневров.

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