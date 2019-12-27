Водителей призвали быть осторожными из-за гололедицы на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автомобилистам рекомендовали быть бдительнее на дорогах в пятницу в связи с гололедом. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров, выбирайте, по возможности городской транспорт: метро, МЦК и МЦД", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда. Период предупреждения действует до 13:00 субботы.

И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого сообщил, что в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю". Температура воздуха понизится до 2 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть с порывами до 4 метров в секунду. В ночь на воскресенье температура составит -5 градусов. Днем будет облачно с небольшими прояснениями.

По прогнозу ведущего сотрудника центра погода "Фобос" Михаила Леуса, 31 декабря в Москве ожидается сильный порывистый ветер, плюсовая температура воздуха и небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

