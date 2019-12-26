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Общество

11:13

Синоптик рассказал о погоде в последний день года

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В последний день декабря в Москве ожидается сильный порывистый ветер, плюсовая температура воздуха и небольшие осадки. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погода "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, первая половина дня во вторник, 31 декабря, будет не самой комфортной. "Будет облачно, сильный порывистый ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Снег ночью переходящий в мокрый снег, местами гололедные явления", – цитирует его РИА Новости.

Вечером ветер немного стихнет. Температура воздуха составит до 2 градусов тепла.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что новая волна потепления придет в Москву в последние дни декабря. В новогоднюю ночь в столице ожидается близкая к нулю градусов температура.

По словам ведущего специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в пятницу, субботу и воскресенье погода будет облачная. Не исключены осадки в виде мокрого снега.

Как считают в Гидрометцентре, уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Синоптики назвали причину аномальной погоды в столице

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