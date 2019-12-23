Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:35

Уходящий год в Москве может стать самым теплым в истории

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Сейчас самым теплым для столицы считается 2015 год, когда среднегодовая температура составила 7,4 градуса тепла. Отклонение от нормы фиксировалось в 2,4 градуса.

По данным синоптиков, на понедельник, 23 декабря, температурная аномалия составляет 2,7 градуса. В ближайшую неделю температура в Москве ожидается значительно выше нормы, поэтому можно предполагать, что 2019 год побьет прежний рекорд.

Уточняется, что температура почти всех месяцев текущего года превышала климатическую норму. Самым прохладным оказался только июль. В августе температура воздуха соответствовала норме.

"Наибольшее отклонение от нормы, по-видимому, будет иметь декабрь. Аномалия может составить плюс 7,2 градуса, если средняя температура завершающего год месяца будет около 1,1 градуса", – отметили специалисты.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице в новогоднюю ночь ожидается температура ниже нуля градусов. По его словам, прогнозировать осадки очень тяжело, однако если они и будут, то в виде снега и небольшие.

До этого синоптик отмечал, что вероятность снега в новогоднюю ночь составляет 34%. Праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.

В Москве может быть побит температурный рекорд за 71 год

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика