Уходящий год в Москве может стать самым теплым в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нынешний год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Сейчас самым теплым для столицы считается 2015 год, когда среднегодовая температура составила 7,4 градуса тепла. Отклонение от нормы фиксировалось в 2,4 градуса.

По данным синоптиков, на понедельник, 23 декабря, температурная аномалия составляет 2,7 градуса. В ближайшую неделю температура в Москве ожидается значительно выше нормы, поэтому можно предполагать, что 2019 год побьет прежний рекорд.

Уточняется, что температура почти всех месяцев текущего года превышала климатическую норму. Самым прохладным оказался только июль. В августе температура воздуха соответствовала норме.

"Наибольшее отклонение от нормы, по-видимому, будет иметь декабрь. Аномалия может составить плюс 7,2 градуса, если средняя температура завершающего год месяца будет около 1,1 градуса", – отметили специалисты.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице в новогоднюю ночь ожидается температура ниже нуля градусов. По его словам, прогнозировать осадки очень тяжело, однако если они и будут, то в виде снега и небольшие.

До этого синоптик отмечал, что вероятность снега в новогоднюю ночь составляет 34%. Праздничные ночи без снега в Москве стали более частыми. За последние годы такие ночи наблюдались в 2006 и 2017 годах.