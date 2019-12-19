Синоптики предупредили о дефиците кислорода в воздухе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 19 декабря.

Как сообщается на портале "Метеоновости", предстоящим днем в столице будет находиться в тыловой части циклона. Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется погода, характеризующаяся дефицитом кислорода в воздухе.

Влажно-прохладные условия могут способствовать обострению и ухудшению самочувствия при хронических заболеваниях суставов, а также легочной и сердечной патологии.

Местами пройдут небольшие осадки. Будет дуть порывистый западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 70 процентов.

18 декабря температура воздуха в Москве установила новый абсолютный рекорд. Было зафиксировано +5,4 градуса. Так тепло в середине декабря еще не было ни разу за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1886 году.