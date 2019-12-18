Москвичам советуют вставать пораньше из-за коротких световых дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рекомендует в зимнее время просыпаться пораньше и чаще бывать на улице, передает Агентство "Москва".

По словам эксперта, это поможет сохранить хорошее самочувствие в условиях дефицита солнечного света.

"В зимние месяцы жители Москвы испытывают дефицит солнечного света, ведь зимний день недолгий. Ультрафиолет способствуют выработке витамина D, очень важного для нашего организма. Поэтому надо стараться продлевать для себя световой день, просыпаясь как можно раньше. Бывать на улице днем, гулять", – сказал Тяжельников.

Он также советует наладить режим сна и бодрствования, поскольку нужно высыпаться, чтобы сохранить хорошее самочувствие. Эксперт уточнил, что спать нужно не менее восьми часов.

"Восстановление и регенерация происходит во время сна. Способствует этому процессу гормон мелатонин, который вырабатывается наиболее активно с 22:00 до 2:00. Поэтому важно отдать это время сну и просыпаться раньше – с началом светового дня. Если сразу не получается вставать пораньше, то постепенно переводите стрелку будильника – на пять минут назад ежедневно, и уже через несколько дней вы будете легко просыпаться рано", – добавил он.

Тяжельников обратил внимание на то, что с постепенным увеличением светового дня москвичи будут чувствовать себя бодрее, но чтобы снизить риски сезонных депрессий, надо оставить в своем графике место для хобби и физической активности.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву в конце недели. Уже в пятницу, 20 декабря, температура понизится примерно на 5 градусов.

В четверг ожидается 3–8 градуса тепла, а в пятницу и субботу – от минус 2 градусов до плюс 3 градусов и от минус 3 градусов до плюс 2 соответственно. Устойчивого снежного покрова не стоит ждать до начала третьей декады декабря.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что снег выпадает, когда температура низкая, а в столице до четверга температура высокая. Синоптик подчеркнул, что осадки будут выпадать, но в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег может выпасть в понедельник, но уже во вторник утром он растает.

Погода в Москве на этой неделе может побить 133-летний рекорд тепла. Не исключено обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет +0,6 градуса, что более чем на 5 градусов превышает климатическую норму.

