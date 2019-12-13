Москвичей предупредили об аномально теплом декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы предупредили об аномально теплой погоде в декабре. Об этом сообщает RT.
По данным Гидрометцентра, повышенные для последнего месяца температуры продлятся до третьей декады декабря.
Напротив, в Приморье и на Урале синоптики обещают похолодание на 10–15 градусов. В Москве и Санкт-Петербурге подобных температурных скачков не предвидится. Отмечается, что столичный регион уже в эти выходные вновь окажется под действием очередного циклона, который принесет с собой потепление.
В пятницу на термометрах была зафиксирована отметка плюс три градуса, что больше похоже на ноябрьскую погоду.
Ранее Роман Вильфанд предупредил о волнах холода этой зимой, однако предсказать сроки периодов похолоданий не смог.