Москвичей предупредили об аномально теплом декабре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы предупредили об аномально теплой погоде в декабре. Об этом сообщает RT.

По данным Гидрометцентра, повышенные для последнего месяца температуры продлятся до третьей декады декабря.

Напротив, в Приморье и на Урале синоптики обещают похолодание на 10–15 градусов. В Москве и Санкт-Петербурге подобных температурных скачков не предвидится. Отмечается, что столичный регион уже в эти выходные вновь окажется под действием очередного циклона, который принесет с собой потепление.

В пятницу на термометрах была зафиксирована отметка плюс три градуса, что больше похоже на ноябрьскую погоду.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о волнах холода этой зимой, однако предсказать сроки периодов похолоданий не смог.