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Общество

11:45

Синоптики рассказали о погоде в столице в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные в столице ожидается облачная погода без существенных осадков с температурой воздуха около 0 градусов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"В выходные дни мы ожидаем преимущественно облачную погоду без существенных осадков. Температура в ночь на субботу будет около 0, днем в субботу в столице – 0 – минус 2 градуса, в воскресенье – 0 – плюс 2 градуса. В ночные часы в выходные также без существенных изменений – около 0 градусов в мегаполисе и по области – от минус 2 до плюс 3", – сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть южный, юго-восточный, умеренный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Кроме того, не ожидается существенных осадков, поэтому снежного покрова не будет.

Ранее синоптики напугали москвичей волнами холода. Сообщалось, что заморозки будут приходить в столицу периодами в течение зимы.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы, что будет несколько периодов, когда температурный фон опустится ниже 25 градусов со знаком минус. Однако когда именно ждать холодов, синоптики предсказать не могут.

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