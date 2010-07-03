Температура в Москве превысила климатическую норму в начале декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве превысила климатическую норму на 5 градусов за первую декаду декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

"У нас бывали декабри, когда практически в течение всего декабря удерживалась очень высокая температура, практически до самого Нового года. Аномалия была очень большой, порядка 6-8 градусов, большую часть месяца. Сейчас у нас тоже аномалия температуры: за первую декаду декабря составляет где-то 4-5 градусов, а в последние дни – где-то 8-9 градусов", – заявила специалист.

В качестве вероятной причины подобного явления Позднякова назвала тенденцию к потеплению климата. По мнению эксперта, с середины текущей недели будет наблюдаться перепад температур от положительных к отрицательным, что потенциально опасно возникновением гололедицы.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также указала на то, что тепловой фронт в европейской части России идет на спад. Преимущественно эта скажется на том, что в ночные часы температура будет фиксироваться на уровне ниже нуля.