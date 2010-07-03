Москвичей предупредили о похолодании

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москву во второй половине недели ждет похолодание. Об этом информирует РБК со ссылкой на слова специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк.

Отмечается, что тепловая волна, которая накрыла европейскую часть России, постепенно идет на спад.

"Во второй половине недели в Москве станет немного прохладнее. По ночам температура будет уходить в слабый минус, а днем ожидаются околонулевые температуры", – пояснила Волосюк.

Так, в первой половине среды, 11 декабря, ожидается до 3 градусов со знаком плюс, после чего температурный фон начнет снижаться. В ночные часы столбики термометров опустятся ниже нуля.

Несмотря на это, температурные значения остаются выше нормы на 4 градуса. Они соответствуют скорее третьей декаде ноября, нежели середине декабря, уточнила синоптик.

Ранее специалисты рассказали, когда в Москве установится снежный покров. В прошлом году снег застелил столичные дороги уже 23 ноября.