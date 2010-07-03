Синоптики спрогнозировали погоду на 11 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 11 декабря. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Синоптики подчеркивают, что местами в городе могут наблюдаться небольшие осадки.

"Максимальная температура воздуха в столице составит 2-4 градуса, в конце дня с понижением до минус 1, по области – от ноля до плюс 4, также с понижением к концу дня, но уже до минус 3", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть северный ветер максимальными порывами до 9 метров в секунду. При этом атмосферное давление вырастет и в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что понедельник, 9 декабря, стал самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха превысила привычные показатели на 8,2 градуса.

В центре погоды "Фобос" рассказали, когда установится снежный покров в Москве. Специалисты предполагают, что появление снега в столичном регионе этой зимой может стать одним из самых поздних за всю историю.