В Гидрометцентре объяснили причину погодных аномалий в декабре

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Перемещение теплого атлантического воздуха является причиной погодных аномалий на территории России в декабре. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК.

Специалист подчеркнул, что температура выше нормы фиксируется почти по всей России. В европейской части страны она превышает норму на 4–6 градусов, а в Западной Сибири и Красноярском крае – на 15–16 градусов. В ближайшие дни температура днем будет приближаться к оттепели.

В Сибирском регионе погодная аномалия наиболее заметна. "Мы привыкли, что в середине декабря словосочетание "сибирские морозы" воспринимается совершенно нормально. А тут вдруг температура почти европейская. Связано это с тем, что атлантический воздух переносится через Западную Европу, Урал, Западную Сибирь по широте", – заключил Вильфанд.

На этой неделе в столичном регионе ожидается достаточно комфортная погода без существенных осадков. Температура понизится до отрицательных значений только в ночь на четверг.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. В среду днем – 0... +1. В четверг температура составит -1... -3 градуса. В ночь на пятницу – до -5... -7. В конце недели ожидаются холода до минус семи градусов.

