Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни на большей части территории России температура будет превышать норму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.

При этом в некоторых районах страны температура превышает стандартные значения для декабря на 16 градусов. Причина потепления заключается в циклоне с севера Атлантики, который принесет с собой сильный ветер со снегом.

Зона потепления будет двигаться на юго-восток России. Область максимальных погодных аномалий сместится на северные и центральные районы Красноярского края. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны, кроме юга европейской части и отдельных районов Дальнего Востока.

Ранее синоптики рассказали, что в столичном регионе ожидается достаточно комфортная погода без существенных осадков. Температура понизится до отрицательных значений только в ночь на четверг.

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. В среду днем – 0... +1. В четверг температура составит -1... -3 градуса. В ночь на пятницу – до -5... -7. В конце недели ожидаются холода до минус семи градусов. Также специалисты отметили, что зима принесет Москве сильные морозы.