Погода без существенных осадков ожидает москвичей на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода без существенных осадков ожидается в столичном регионе. Температура понизится до отрицательных значений только в ночь на четверг, сообщает центр погоды "Фобос".

Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможна небольшая морось. Температура воздуха составит +1... +3. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В среду днем – 0... +1. Уже в ночь начнется понижение. В четверг максимальная температура составит -1... -3 градуса. В ночь на пятницу – до -5... -7. Возможны прояснения, на какое-то время выглянет солнце.

В среду атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Небольшое понижение прогнозируется в пятницу – субботу. Ветер будет умеренный, иногда с усилением до 10 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о гололеде на дорогах. В ЦОДД посоветовали не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию на дорогах и не превышать скорость.