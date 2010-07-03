Москвичам пообещали осеннюю погоду в начале недели

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В начале недели температура в Москве будет на 5-6 градусов выше нормы. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"Погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения от нормы тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю", – отметил специалист.

Он добавил, что погода по своим температурным показателям "отстает" от нормы приблизительно на месяц. Это связано с процессом переноса воздушных масс из Атлантики. Аномальное тепло распространяется даже на Красноярский край и Якутию.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве ожидается от 2 до 4 градусов тепла, в среду от 0 до 2 градусов тепла.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 31 декабря в Москве вероятен небольшой снег. А в первую ночь 2020 года столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Дневная температура воздуха 1 января 2020 года составит от -3 до -5 градусов.

По прогнозам метеорологов, зимой в столичном регионе также возможны 20-градусные морозы, которые будут сменяться оттепелями. В столице прогнозируется сразу несколько таких периодов.

