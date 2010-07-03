Синоптики опровергли данные о 34-градусном морозе в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики назвали невозможным 34-градусный мороз в новогоднюю ночь в Москве, передает РИА Новости.

Ранее на портале Gismeteo появился прогноз, согласно которому температура на Новый год опустится до -34 градусов. По прогнозу похолодание начнется 27 декабря, в последующие же дни столбики термометров якобы будут все ниже и ниже.

В столичном Метеобюро к таким цифрам отнеслись скептически.

"Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, что новогодняя ночь была столь холодной. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики", – рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что за всю историю метеонаблюдений такие морозы в столице наблюдались один раз. Это было ночью в 1978–1979 годы.

"Тогда у нас перекрывались абсолютные минимумы для этих чисел декабря – января", – уточнила метеоролог.

С такии прогнозом также не согласен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это бред – то, что там написано... На мой взгляд, будет все прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололедной с осадками смешанной фазы", – отметил он.

Также Тишковец отметил, что во второй части, в последней декаде декабря, ситуация будет выпрямляться и температура постепенно будет уходить в минуса.

"Снежный покров сформируется только перед Новым годом, толщиной 10–15 сантиметров", – добавил синоптик.

Ранее в "Фобосе" предупредили о вероятности ледяных дождей в Москве в выходные. В конце рабочей недели температура окажется выше нормы на семь градусов, в субботу и воскресенье немного похолодает.

Спасатели просят москвичей не выходить на тонкий лед

До вечера 7 декабря в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Накануне на город обрушилась метель. Из-за непогоды видимость на дорогах упала до 2–3 километров, а тормозной путь увеличился в 4 раза. В ГИБДД призывали автомобилистов быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим.

На улицы вышли свыше 5,5 тысячи единиц техники для устранения последствий снегопада. Кроме того, в уборке снега были задействованы 3 тысячи человек.