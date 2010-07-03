Синоптики опровергли данные о 34-градусном морозе в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики назвали невозможным 34-градусный мороз в новогоднюю ночь в Москве, передает РИА Новости.
Ранее на портале Gismeteo появился прогноз, согласно которому температура на Новый год опустится до -34 градусов. По прогнозу похолодание начнется 27 декабря, в последующие же дни столбики термометров якобы будут все ниже и ниже.
В столичном Метеобюро к таким цифрам отнеслись скептически.
"Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, что новогодняя ночь была столь холодной. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики", – рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что за всю историю метеонаблюдений такие морозы в столице наблюдались один раз. Это было ночью в 1978–1979 годы.
"Тогда у нас перекрывались абсолютные минимумы для этих чисел декабря – января", – уточнила метеоролог.
С такии прогнозом также не согласен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это бред – то, что там написано... На мой взгляд, будет все прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололедной с осадками смешанной фазы", – отметил он.
Также Тишковец отметил, что во второй части, в последней декаде декабря, ситуация будет выпрямляться и температура постепенно будет уходить в минуса.
"Снежный покров сформируется только перед Новым годом, толщиной 10–15 сантиметров", – добавил синоптик.
Ранее в "Фобосе" предупредили о вероятности ледяных дождей в Москве в выходные. В конце рабочей недели температура окажется выше нормы на семь градусов, в субботу и воскресенье немного похолодает.
Спасатели просят москвичей не выходить на тонкий лед
До вечера 7 декабря в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Накануне на город обрушилась метель. Из-за непогоды видимость на дорогах упала до 2–3 километров, а тормозной путь увеличился в 4 раза. В ГИБДД призывали автомобилистов быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим.
На улицы вышли свыше 5,5 тысячи единиц техники для устранения последствий снегопада. Кроме того, в уборке снега были задействованы 3 тысячи человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: