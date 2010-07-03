Москвичей предупредили об опасной погоде из-за ветра

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Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до вечера 7 декабря из-за прогнозируемого ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Погода потенциально опасна. Ветер порывистый. Период предупреждения – с 21:00 5 декабря до 21:00 7 декабря", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в четверг в городе ожидается слякотная погода, которая продержится до середины декабря.

В городе установится облачная погода, пройдут небольшие дожди. Утром над городом повиснет туман. Днем температура воздуха в городе прогреется до максимум +4 градусов, по области – до +5.

Относительная влажность составит 90–95%. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Накануне на столицу обрушилась метель. Из-за непогоды видимость на дорогах упала до 2–3 километров, а тормозной путь увеличился в 4 раза.

На улицы города вышли свыше 5,5 тысячи единиц техники для устранения последствий снегопада. Кроме того, в уборке снега были задействованы 3 тысячи человек. Непростая погодная обстановка осложнила ситуацию на московских дорогах. В ГИБДД призывали столичных автомобилистов быть вежливыми друг к другу и соблюдать скоростной режим.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это первая в зимнем сезоне метель.

