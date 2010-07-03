Оттепель и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель и небольшой снег с дождем ожидаются в Москве в выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Она рассказала, что погоду на выходных будет определять теплая часть атлантического циклона. Температура воздуха в городе прогреется до +3 градусов. Такие показатели будут выше климатической нормы на 5–6 градусов, пояснила синоптик. При этом атмосферное давление будет оставаться низким.

Позднякова также добавила, что в течение суток в субботу в городе ожидается небольшой снег. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

В воскресенье порывы ветра могут опуститься до 5–10 метров в секунду. Ночью и днем форма осадков в этот день будет смешанной. В городе ожидается мокрый снег, который будет чередоваться с дождем.

Ранее Вильфанд прогнозировал предстоящей зимой в 1,5 раза больше оттепелей, чем обычно. Метеоролог отмечал, что обычно зимой наблюдается 8–10 оттепелей, которые чаще всего встречаются в декабре.

По его словам, погода в декабре в Москве и области ожидается в среднем выше климатической нормы. Он пояснил, что, несмотря на климатические изменения в погоде, она будет нестабильной. По словам Вильфанда, неоднородность предполагает, что ожидаются как периоды потеплений, так и периоды похолоданий.

До этого метеорологи рассказали, что в новогоднюю ночь москвичей ждет морозная погода с небольшим снегом. Такие выводы они сделали на основе метеонаблюдений прошлых лет.

Согласно статистике почти 140-летних наблюдений за московской погодой, новогодняя ночь будет с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 13 градусов. Днем 1 января мороз сохранится и будет минус 3–8 градусов.

