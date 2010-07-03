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Москва 24

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Общество

08:46

Синоптики пообещали москвичам оттепели зимой

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящей зимой синоптики прогнозируют в 1,5 раза больше оттепелей в Москве, чем обычно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В этом году мы прогнозируем, что их (оттепелей. – Прим. ред.) будет несколько больше, чем обычно. Примерно в 1,5 раза больше", – сообщил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что обычно зимой наблюдается 8–10 оттепелей, которые чаще всего встречаются в декабре. Вильфанд не исключил, что нулевые отметки вернутся в столицу уже на следующей неделе.

Тем временем в пятницу, 29 ноября, столицу накроет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала о грядущем потеплении в столице. По словам метеоролога, на следующей неделе ожидается небольшой снег с дождем. При этом снежный покров, скорее всего, не образуется, уточнила она, поскольку столбики термометров останутся на высоких значениях.

В выходные она предупредила о похолодании. В центре Москвы температура опустится до -8…-10 градусов, в спальных районах – до -12 градусов. Днем за счет солнечного прогрева и отсутствия сильного ветра столбики термометров поднимутся до -6 градусов.

"Утро": небольшие осадки ожидаются в столице 28 ноября

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