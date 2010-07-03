Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность установится в Москве и Подмосковье во вторник, 26 ноября. Синоптики также отмечают отсутствие осадков на протяжении всего дня. Об этом информирует портал "Метеоновости".

"Максимальные значения температуры составят от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 6 до 1 градуса мороза в Подмосковье", – рассказали синоптики.

Уточняется, что будет дуть южный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падение, при этом оставаясь повышенным. Его значение в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о "температурных качелях". Сообщалось, что погодные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод.

По прогнозам синоптиков, в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах России температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.

В Москве такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

